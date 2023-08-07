Украинские военные жалуются на некомпетентность командиров, их недостаточную подготовку в странах НАТО и неподходящую западную технику.

«Они сражались в Афганистане и в Ираке, а враги там не такие, как русские», — цитирует The New York Times одного из солдат ВСУ.

Так он описал американских военных инструкторов, которые организовали обучение для солдат ВСУ.

В материалах издания со ссылкой на украинских военных отмечается, что боевые командиры бросают едва обученных бойцов на передовую и используют непроверенные тактики в ходе контрнаступления. Кроме того, по словам солдат, их обучение в странах НАТО было слишком краткосрочным, а некоторая техника не может справиться с российской армией.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил в своём блоге на YouTube о переломном моменте, когда Украина находится на грани полного краха.

До этого Макгрегор утверждал, что Запад создаёт коалицию вторжения на Украину.