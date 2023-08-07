Узнать больше

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина находится на грани полного краха

Короткая ссылка
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в своём блоге на YouTube о переломном моменте, когда Украина находится на грани полного краха.
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина находится на грани полного краха
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Мы находимся на переломном моменте. Я бы сказал, что это, вероятно, самый опасный момент в этом кризисе и конфликте, с которым мы столкнулись, потому что Украина находится на грани краха», — утверждает эксперт.

Он отметил, что у Украины закончилась большая часть запасов артиллерийских снарядов, заканчиваются боеприпасы для танков и подходят к концу человеческие ресурсы.

Вместе с этим он добавил, что Запад недооценил экономическую мощь России и её ресурсные возможности, а также научно-промышленную базу. К тому же российские военные силы только становятся больше и сильнее с момента начала военной операции в феврале.

Ранее Макгрегор утверждал, что Запад создаёт коалицию вторжения на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить