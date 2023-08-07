Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина находится на грани полного краха

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в своём блоге на YouTube о переломном моменте, когда Украина находится на грани полного краха.

«Мы находимся на переломном моменте. Я бы сказал, что это, вероятно, самый опасный момент в этом кризисе и конфликте, с которым мы столкнулись, потому что Украина находится на грани краха», — утверждает эксперт.

Он отметил, что у Украины закончилась большая часть запасов артиллерийских снарядов, заканчиваются боеприпасы для танков и подходят к концу человеческие ресурсы.

Вместе с этим он добавил, что Запад недооценил экономическую мощь России и её ресурсные возможности, а также научно-промышленную базу. К тому же российские военные силы только становятся больше и сильнее с момента начала военной операции в феврале.

Ранее Макгрегор утверждал, что Запад создаёт коалицию вторжения на Украину.