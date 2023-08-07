Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина находится на грани полного краха
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«Мы находимся на переломном моменте. Я бы сказал, что это, вероятно, самый опасный момент в этом кризисе и конфликте, с которым мы столкнулись, потому что Украина находится на грани краха», — утверждает эксперт.
Он отметил, что у Украины закончилась большая часть запасов артиллерийских снарядов, заканчиваются боеприпасы для танков и подходят к концу человеческие ресурсы.
Вместе с этим он добавил, что Запад недооценил экономическую мощь России и её ресурсные возможности, а также научно-промышленную базу. К тому же российские военные силы только становятся больше и сильнее с момента начала военной операции в феврале.
Ранее Макгрегор утверждал, что Запад создаёт коалицию вторжения на Украину.