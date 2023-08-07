Власти Катара заняли твёрдую позицию о неприсоединении к антироссийским санкциям

Катар занял твёрдую позицию о неприсоединении к санкциям против России, заявил российский посол в стране Дмитрий Догадкин.

Он отметил, что Катар — крупнейший инвестор в российскую экономику.

«Руководство монархии заняло твёрдую позицию в плане неприсоединения к антироссийским санкциям после начала специальной военной операции на Украине», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Догадкина, отношения России со странами — участницами ССАГПЗ приобрели стратегический характер.

Ранее президент России Владимир Путин продлил действие ограничительных мер в ответ на антироссийские санкции.

Также сообщалось, что Россия и Белоруссия подготовили 17 импортозамещающих проектов более чем на 80 млрд рублей.