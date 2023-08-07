Посол Догадкин: Россия и Катар прорабатывают проекты на сумму больше 160 млрд рублей
«Расширяется наше взаимодействие в инвестиционной сфере», — сказал посол.
Так, по его словам, Qatar Investment Authority вкладывает капиталы в ведущие российские компании.
Кроме того, как отметил Догадкин, успешно развивается партнёрство с Российским фондом прямых инвестиций.
В июне российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Также глава МИД России Сергей Лавров обсудил международную ситуацию с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Танис.