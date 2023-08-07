Посол Догадкин: Россия и Катар прорабатывают проекты на сумму больше 160 млрд рублей

Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин заявил в интервью РИА Новости, что обе страны прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 млрд руб.

«Расширяется наше взаимодействие в инвестиционной сфере», — сказал посол.

Так, по его словам, Qatar Investment Authority вкладывает капиталы в ведущие российские компании.

Кроме того, как отметил Догадкин, успешно развивается партнёрство с Российским фондом прямых инвестиций.

В июне российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Также глава МИД России Сергей Лавров обсудил международную ситуацию с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Танис.