Израильские военные уничтожили троих палестинцев и предотвратили теракт

Израильские военные уничтожили троих палестинских боевиков, которые на автомобиле покинули лагерь беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан для совершения нападения на граждан Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Уточняется, что полиция обнаружила автомобиль с отрядом террористов, которые выехали из лагеря беженцев в Дженине и направлялись для совершения теракта.

«Силы безопасности предотвратили непосредственную угрозу и помешали террористической ячейке», — приводит сообщение РИА Новости.

1 августа в результате стрельбы в пригороде Иерусалима, в поселении Маале-Адумим, шесть человек получили ранения разной тяжести. Террорист был застрелен сотрудником пограничной службы Израиля, который проходил мимо места происшествия.