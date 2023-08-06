Узнать больше

Израильские военные уничтожили троих палестинцев и предотвратили теракт

Короткая ссылка
Израильские военные уничтожили троих палестинских боевиков, которые на автомобиле покинули лагерь беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан для совершения нападения на граждан Израиля.
Израильские военные уничтожили троих палестинцев и предотвратили теракт
  • AP

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Уточняется, что полиция обнаружила автомобиль с отрядом террористов, которые выехали из лагеря беженцев в Дженине и направлялись для совершения теракта.

«Силы безопасности предотвратили непосредственную угрозу и помешали террористической ячейке», — приводит сообщение РИА Новости.

1 августа в результате стрельбы в пригороде Иерусалима, в поселении Маале-Адумим, шесть человек получили ранения разной тяжести. Террорист был застрелен сотрудником пограничной службы Израиля, который проходил мимо места происшествия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить