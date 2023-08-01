В результате теракта в пригороде Иерусалима ранены шесть человек

В результате стрельбы в пригороде Иерусалима, в поселении Маале-Адумим, шесть человек получили ранения разной тяжести. Террорист был застрелен сотрудником пограничной службы Израиля, который проходил мимо места происшествия.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Уточняется, что инцидент произошёл рядом с торговым центром. Преступник, одетый в яркий жёлтый жилет, спрятался за кустами у автобусной остановки и открыл огонь. Террористом оказался 20-летний житель Аль-Азарии.

Отмечается, что на место происшествия приехал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на севере Тель-Авива.

Также 23 июля стало известно, что жители Израиля собрались в Тель-Авиве на многотысячный митинг в поддержку судебной реформы, предложенной израильским правительством. В ходе протеста десять полицейских получили ранения.