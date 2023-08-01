В результате теракта в пригороде Иерусалима ранены шесть человек
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Об этом сообщает издание Haaretz.
Уточняется, что инцидент произошёл рядом с торговым центром. Преступник, одетый в яркий жёлтый жилет, спрятался за кустами у автобусной остановки и открыл огонь. Террористом оказался 20-летний житель Аль-Азарии.
Отмечается, что на место происшествия приехал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на севере Тель-Авива.
Также 23 июля стало известно, что жители Израиля собрались в Тель-Авиве на многотысячный митинг в поддержку судебной реформы, предложенной израильским правительством. В ходе протеста десять полицейских получили ранения.