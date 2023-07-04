Семь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Тель-Авиве

Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на севере Тель-Авива, трое пострадавших в тяжёлом состоянии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции в соцсетях, произошедшее оценивается как теракт.

«Теракт в Тель-Авиве: подозреваемый, ехавший на автомобиле по улице Пинхаса Розена, врезался в пешеходов, стоящих у торгового центра... По данным медиков, в результате нападения пострадали семь человек: трое в тяжёлом состоянии, двое в состоянии средней тяжести и двое, получивших лёгкие ранения», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что после наезда мужчина вышел из автомобиля, как предполагается, с намерением ударить прохожих острым предметом, однако был нейтрализован.

Ранее стало известно, что Израиль в понедельник, 3 июля, несколько раз наносил удары с воздуха по объектам в лагере беженцев Дженин.