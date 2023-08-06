Песков заявил, что NYT неверно интерпретировала его слова о выборах в России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что журналисты газеты The New York Times неправильно интерпретировали его слова о выборах президента России в 2024 году.

В материале утверждается, что Песков якобы назвал выборы в России «дорогостоящей бюрократией» и что президент России Владимир Путин будет «переизбран с результатом более 90% голосов».

«Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Песков подчеркнул, что журналист задал ему вопрос о выборах в России.

«И ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно», — отметил он.

Песков добавил, что в случае выдвижения Путин будет «переизбран с огромным преимуществом».

«А сами выборы — теоретически — это только лишние расходы», — рассказал он.

Представитель Кремля напомнил журналисту, что Путин настоял на проведении выборов, так как это является требованием демократии.

Песков отметил, что сказанное им является его личным мнением.

В беседе с журналистом американской газеты он также сообщил, что на данный момент основания для заключения мирного соглашения с Украиной отсутствуют.

По словам Пескова, Россия не стремится к расширению территории, но будет управлять теми регионами, которые закреплены в её Конституции.