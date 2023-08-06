Адвокат заявил, что Трамп не пойдёт на сделку с прокуратурой по делу о штурме Капитолия
- Gettyimages.ru
«Нет», — сказал он в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос, существуют ли условия, при которых Трамп примет сделку прокуроров по делу о штурме Капитолия.
Лауро добавил, что защита политика «абсолютно точно» будет требовать прекращения дела.
Ранее стало известно, что Трамп намерен потребовать отвода судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн и смены места проведения суда по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.
Третьего августа экс-президент США заявил, что готов сдаться правоохранительным органам, если суд признает его виновным по делу о штурме Капитолия.