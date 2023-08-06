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Адвокат заявил, что Трамп не пойдёт на сделку с прокуратурой по делу о штурме Капитолия

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Экс-президент США Дональд Трамп ни при каких условиях не пойдёт на сделку с прокуратурой по делу о штурме Капитолия, защита будет требовать прекращения дела. Об этом сообщил адвокат политика Джон Лауро.
Адвокат заявил, что Трамп не пойдёт на сделку с прокуратурой по делу о штурме Капитолия
  • Gettyimages.ru

«Нет», — сказал он в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос, существуют ли условия, при которых Трамп примет сделку прокуроров по делу о штурме Капитолия.

Лауро добавил, что защита политика «абсолютно точно» будет требовать прекращения дела.

Ранее стало известно, что Трамп намерен потребовать отвода судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн и смены места проведения суда по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

Третьего августа экс-президент США заявил, что готов сдаться правоохранительным органам, если суд признает его виновным по делу о штурме Капитолия.

Он не признал дополнительные обвинения.

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