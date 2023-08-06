Нитка нефтепровода «Дружба» отключена из-за разгерметизации на территории Польши
- РИА Новости
Как сообщила компания, накануне вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода в районе Ходеч.
«Сразу же была прекращена прокачка на повреждённой нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений», — говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.
В мае The Washington Post со ссылкой на утёкшие в сеть данные Пентагона сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский выступал с предложениями подорвать трубопровод «Дружба».