Нитка нефтепровода «Дружба» в направлении Германии отключена из-за утечки на территории Польши. Об этом сообщил польский оператор нефтепровода PERN.

Как сообщила компания, накануне вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода в районе Ходеч.

«Сразу же была прекращена прокачка на повреждённой нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений», — говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.

В мае The Washington Post со ссылкой на утёкшие в сеть данные Пентагона сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский выступал с предложениями подорвать трубопровод «Дружба».