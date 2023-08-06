Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что только он может предотвратить начало третьей мировой войны.

«Я предотвращу третью мировую войну... И я полагаю, что я единственный, кто сможет это сделать», — приводит ТАСС слова Трампа на мероприятии сторонников Республиканской партии США в штате Южная Каролина.

По его словам, современные вооружения обладают способностью уничтожить весь мир.

Ранее Трамп заявил, что ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за некомпетентности действующего президента США Джо Байдена.

Также сообщалось, что Трамп не признал дополнительные обвинения по делу о секретных документах.