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Трамп пообещал после победы на выборах начать расследования в отношении Байдена

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Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах он сразу распорядится провести расследования в отношении действующего американского лидера Джо Байдена.

Об этом информирует ТАСС.

«В первый же день я поручу спецпрокурору изучить каждое из многочисленных заявлений», — сказал Трамп.

При этом он напомнил о «получении взяток» от Китая и многих других стран. Они, по словам экс-президента, пошли «прямиком в карманы преступной семьи Байдена».

Ранее Трамп заявил, что ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за некомпетентности Байдена.

Также сообщалось, что Трамп не признал дополнительные обвинения по делу о секретных документах.

Кроме того, экс-президент попросил Верховный суд вмешаться в ситуацию с его уголовным преследованием.

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