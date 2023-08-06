Трамп пообещал после победы на выборах начать расследования в отношении Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах он сразу распорядится провести расследования в отношении действующего американского лидера Джо Байдена.

Об этом информирует ТАСС.

«В первый же день я поручу спецпрокурору изучить каждое из многочисленных заявлений», — сказал Трамп.

При этом он напомнил о «получении взяток» от Китая и многих других стран. Они, по словам экс-президента, пошли «прямиком в карманы преступной семьи Байдена».

Ранее Трамп заявил, что ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за некомпетентности Байдена.

Также сообщалось, что Трамп не признал дополнительные обвинения по делу о секретных документах.

Кроме того, экс-президент попросил Верховный суд вмешаться в ситуацию с его уголовным преследованием.