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Бывший разведчик Риттер: США ни разу не сталкивались с тем, что Россия делает на Украине

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Американские вооружённые силы никогда не сталкивались с тем, что происходит на украинском театре военных действий, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom. Так он прокомментировал слова экс-командующего объединёнными силами НАТО в Ираке и Афганистане Дэвида Петреуса.
Бывший разведчик Риттер: США ни разу не сталкивались с тем, что Россия делает на Украине
  • РИА Новости

Петреус утверждал, что США смогли бы справиться с трудностями, с которыми сталкивается Украина в противостоянии с Россией. По его словам, США могли бы провести ковровые бомбардировки минных полей, а затем пустили бы по ним «бульдозеры» при поддержке боевых вертолётов.

Риттер, реагируя на эти заявления, напомнил, что Петреус «регулярно лгал народу» о том, что происходило в Ираке и Афганистане, чтобы добиваться от конгресса продолжения поддержки войн в этих странах.

«Генерал, вы продолжаете делать то же самое — вы обманываете американцев... Вы говорите о ковровой бомбардировке, но когда в последний раз мы подвергали ковровым бомбардировкам что-либо? Вы знаете ответ, и я знаю. Мы использовали ковровые бомбардировки в ограниченном виде во время войны в Персидском заливе. Сколько минных полей мы взорвали, генерал? Ноль. Почему? Мы не попадали в цель», — сказал Риттер в интервью журналисту Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

Риттер напомнил, что «есть такая штука, как противовоздушная оборона».

«ВВС США никогда не сталкивалась ни с чем таким, что было бы похоже на то, что русские используют на украинском театре военных действий», — утверждает он.

В июне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал, что главными проблемами контрнаступления Вооружённых сил Украины являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов.

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