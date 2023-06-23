Кулеба назвал господство России в воздухе главной проблемой контрнаступления ВСУ
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Его слова приводит газета Telegraph.
«Крупнейшая проблема контрнаступления — это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема... это российское господство в воздухе», — сказал Кулеба.
Он назвал нерешённой задачей украинской оружейной дипломатии обеспечение стабильных поставок боеприпасов украинской армии.
Ранее газета Bild писала, что российская авиация не оставляет ВСУ шансов на успешное контрнаступление.