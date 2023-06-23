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Кулеба назвал господство России в воздухе главной проблемой контрнаступления ВСУ

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал, что главными проблемами контрнаступления Вооружённых сил Украины являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов.
Кулеба назвал господство России в воздухе главной проблемой контрнаступления ВСУ
  • AFP
  • © Amanuel Sileshi

Его слова приводит газета Telegraph.

«Крупнейшая проблема контрнаступления — это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема... это российское господство в воздухе», — сказал Кулеба.

Он назвал нерешённой задачей украинской оружейной дипломатии обеспечение стабильных поставок боеприпасов украинской армии.

Ранее газета Bild писала, что российская авиация не оставляет ВСУ шансов на успешное контрнаступление.

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