Кулеба назвал господство России в воздухе главной проблемой контрнаступления ВСУ

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал, что главными проблемами контрнаступления Вооружённых сил Украины являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов.

Его слова приводит газета Telegraph.

«Крупнейшая проблема контрнаступления — это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема... это российское господство в воздухе», — сказал Кулеба.

Он назвал нерешённой задачей украинской оружейной дипломатии обеспечение стабильных поставок боеприпасов украинской армии.

Ранее газета Bild писала, что российская авиация не оставляет ВСУ шансов на успешное контрнаступление.