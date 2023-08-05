В Ницце 11 человек пострадали при опрокидывании вагона туристического поезда

Один из вагонов туристического поезда в Ницце перевернулся, пострадали 11 человек.

«Последний вагон туристического поезда в Ницце, особенно популярного среди туристов в Ницце в это время года, перевернулся на Английской набережной у дома номер 1 напротив Монумента Столетия», — говорится в сообщении телеканала France 3.

В результате происшествия пострадали 11 человек, троих госпитализировали с травмами лёгкой степени тяжести. Уточняется, что один из получивших травмы — несовершеннолетний.

Ранее шесть вагонов, гружённых зерном, сорвались и сошли с рельсов в Молдавии.

По предварительным данным, авария произошла из-за чрезвычайно высоких температур — сварные пути утратили прочность.

Поезд двигался со станции Басарабяска (Бессарабка) на Украину.