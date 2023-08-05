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В МИД Венгрии заявили, что страна не может обойтись без российского газа

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Венгрии грозит остановка промышленности и отсутствие отопления в квартирах без долгосрочного договора с «Газпромом», заявил госсекретарь МИД республики Тамаш Менцер.
В МИД Венгрии заявили, что страна не может обойтись без российского газа
  • AP

Он отметил, что 85% из годового потребления газа в стране — топливо российского происхождения.

«Это количество невозможно восполнить в обозримом будущем, то есть без российского газа Венгрия замёрзнет, не будет отопления в квартирах, остановится промышленность, исчезнут рабочие места», — цитирует политика РИА Новости.

По словам Менцера, российское топливо означает надёжность поставок и энергетическую безопасность.

Он подчеркнул, что высокие цены на сырьё спровоцировала «вредная санкционная политика Брюсселя».

Ранее в венгерском Минэнерго отметили, что Россия надёжно поставляет газ в Венгрию по «Турецкому потоку» согласно долгосрочному контракту.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна договорилась с Россией о возможности отсрочить платежи за газ.

 

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