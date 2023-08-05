В МИД Венгрии заявили, что страна не может обойтись без российского газа
- AP
Он отметил, что 85% из годового потребления газа в стране — топливо российского происхождения.
«Это количество невозможно восполнить в обозримом будущем, то есть без российского газа Венгрия замёрзнет, не будет отопления в квартирах, остановится промышленность, исчезнут рабочие места», — цитирует политика РИА Новости.
По словам Менцера, российское топливо означает надёжность поставок и энергетическую безопасность.
Он подчеркнул, что высокие цены на сырьё спровоцировала «вредная санкционная политика Брюсселя».
Ранее в венгерском Минэнерго отметили, что Россия надёжно поставляет газ в Венгрию по «Турецкому потоку» согласно долгосрочному контракту.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна договорилась с Россией о возможности отсрочить платежи за газ.