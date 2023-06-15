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Венгрия договорилась с Россией о возможности отсрочить платежи за газ

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна договорилась с Россией о возможности отсрочить платежи за газ.
Венгрия договорилась с Россией о возможности отсрочить платежи за газ
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

«У нас будет успешная подготовка к зиме. Недавно мы заключили необходимое соглашение... В случае слишком высоких цен у нас есть возможность отсрочить оплату», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам министра, договорённость предусматривает получение дополнительных объёмов газа при необходимости.

Сийярто заявил, что европейским странам будет сложнее подготовиться к предстоящей зиме, чем это было год назад.

В Минэнерго Венгрии отметили, что Россия надёжно поставляет газ в Венгрию по «Турецкому потоку» согласно долгосрочному контракту.

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