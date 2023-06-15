Венгрия договорилась с Россией о возможности отсрочить платежи за газ
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«У нас будет успешная подготовка к зиме. Недавно мы заключили необходимое соглашение... В случае слишком высоких цен у нас есть возможность отсрочить оплату», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, по словам министра, договорённость предусматривает получение дополнительных объёмов газа при необходимости.
Сийярто заявил, что европейским странам будет сложнее подготовиться к предстоящей зиме, чем это было год назад.
В Минэнерго Венгрии отметили, что Россия надёжно поставляет газ в Венгрию по «Турецкому потоку» согласно долгосрочному контракту.