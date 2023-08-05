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Bild: неизвестные проникли в квартиру лидера Rammstein Тилля Линдеманна

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Неизвестные в ночь на 5 августа проникли в квартиру лидера Rammstein Тилля Линдеманна в Берлине.
Bild: неизвестные проникли в квартиру лидера Rammstein Тилля Линдеманна
  • Gettyimages.ru

«Воры забрались на крышу многоквартирного дома в Берлине по боковой лестнице и оттуда проникли на мансарду», — сообщает Bild со ссылкой на полицию.

Уточняется, что сам музыкант находится на данный момент в туре в Брюсселе.

О том, было ли что-то украдено, неизвестно.

В 2019 году в Германии полиция задержала 20-летнего мужчину по подозрению в причастности к масштабной краже данных немецких политиков.

Как пишет DPA со ссылкой на источники, задержанный уже дал признательные показания.

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