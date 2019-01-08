В ФРГ задержан подозреваемый в краже личных данных немецких политиков

В Германии полиция задержала 20-летнего мужчину по подозрению в причастности к масштабной краже данных немецких политиков. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA).

© Arne Dedert

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Отмечается, что о массовой утечке данных немецких политиков стало известно 4 января. Как пишет DPA со ссылкой на источники, задержанный уже дал признательные показания. Ранее сообщалось, что в сети обнародованы сведения о сотнях немецких политиков, деятелях искусства, журналистах, музыкантах. В том числе номера домашних и сотовых телефонов, факсов, адреса электронной почты, переписка в социальных сетях и чатах, паспортные данные и номера кредитных карт, оплаченные счета, банковские выписки.