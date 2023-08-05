Политический обозреватель объяснил отличие ситуации в Нигере от аналогичных в иных странах

Политический обозреватель и специалист по Африке Мамаду Сиссе объяснил в беседе с RT France отличие государственного переворота в Нигере от аналогичных событий в других африканских странах.

«Знаете, Нигер отличается от других [африканских] стран тем, что президенты там уходили в отставку. Вот в чём разница. В 2012 году президент Мали Амаду Тумани Туре ушёл в отставку, как и Кейта в 2020-м, в Гвинее президент Альфа Конде ушёл в отставку, а в Буркина-Фасо — Дамиба. В четырёх вышеперечисленных случаях президенты уходили в отставку. Однако в Нигере президент не ушёл», — отметил он.

По его словам, в связи с отказом свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума уйти в отставку международному сообществу не остаётся ничего другого, как искать пути к диалогу, к сближению позиций.

«Получается, что ситуация осложняется тем, что президент не ушёл в отставку. В других случаях не было диалога, так как президент ушёл в отставку, все приняли результаты государственного переворота и переключились на урегулирование кризисной ситуации. А у нас не было отставки. Поэтому не стоит сравнивать ситуацию в Нигере с предыдущими событиями», — добавил эксперт.

Ранее свергнутый глава Нигера обратился к США и миру с просьбой восстановить порядок в стране.