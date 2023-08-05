Французский политик Филиппо: в США резко упало число поддерживающих Украину граждан
Об этом он написал в Twitter.
«Вот и всё! Американское общественное мнение в шоке», — говорится в сообщении.
По словам Филиппо, в одном из опросов CNN 55% американцев выступили против «любой дополнительной помощи» Киеву.
«США собираются избавиться от своей марионетки?» — добавил политик.
Ранее Филиппо заявил, что для киевского режима поражение уже наступило.
Также он назвал сумасшествием просьбу украинского президента Владимира Зеленского о поставках техники.