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Французский политик Филиппо: для киевского режима поражение уже наступило

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Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что для киевского режима поражение уже наступило.
Французский политик Филиппо: для киевского режима поражение уже наступило
  • РИА Новости

Об этом политик написал в Twitter.

«Достаточно почитать англосаксонскую прессу, чтобы понять масштаб катастрофы на Украине», — говорится в сообщении.

Филиппо отметил, что Европейский союз продолжает финансировать президента Украины Владимира Зеленского несмотря на то, что «поражение уже наступило» для Киева.

Политик также призвал к запуску переговорного процесса.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.

По его словам, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.

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