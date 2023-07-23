Французский политик Филиппо: для киевского режима поражение уже наступило
- РИА Новости
Об этом политик написал в Twitter.
«Достаточно почитать англосаксонскую прессу, чтобы понять масштаб катастрофы на Украине», — говорится в сообщении.
Филиппо отметил, что Европейский союз продолжает финансировать президента Украины Владимира Зеленского несмотря на то, что «поражение уже наступило» для Киева.
Политик также призвал к запуску переговорного процесса.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.
По его словам, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.