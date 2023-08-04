Пентагон: США сфокусированы на дипломатическом решении кризиса в Нигере
«Мы продолжаем следить за изменчивой и развивающейся ситуацией и вновь заявляем, что сфокусированы на достижении дипломатического решения», — цитирует РИА Новости представителя.
Таким образом он ответил на вопрос, поддерживает ли Вашингтон потенциальную интервенцию в Нигер.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти правительству страны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что угроза применения силы в отношении Нигера не будет способствовать урегулированию конфликта.