Глава МИД Сийярто: Венгрия желает избежать внешнего военного вмешательства в Нигере
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«Венгрия выступает на стороне избранного президента и за мирное урегулирование ситуации», — приводит ТАСС слова Сийярто в соцсетях.
Он отметил, что согласился с Боррелем в необходимости избежать нового военного конфликта.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти правительству страны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что угроза применения силы в отношении Нигера не будет способствовать урегулированию конфликта.