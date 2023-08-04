Глава МИД Сийярто: Венгрия желает избежать внешнего военного вмешательства в Нигере

Венгрия выступает за мирное урегулирование конфликта в Нигере, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам разговора с руководителем внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.

«Венгрия выступает на стороне избранного президента и за мирное урегулирование ситуации», — приводит ТАСС слова Сийярто в соцсетях.

Он отметил, что согласился с Боррелем в необходимости избежать нового военного конфликта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти правительству страны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что угроза применения силы в отношении Нигера не будет способствовать урегулированию конфликта.