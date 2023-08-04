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WSJ: армия Нигерии приведена в полную боевую готовность из-за ситуации в Нигере

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Армия Нигерии приведена в полную боевую готовность в связи с ситуацией в Нигере, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного офицера нигерийских вооружённых сил.
WSJ: армия Нигерии приведена в полную боевую готовность из-за ситуации в Нигере
  • AFP

«Мобилизация пока не началась, но было приказано находиться в полной боеготовности на случай возможного развёртывания в Нигере», — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти правительству страны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что угроза применения силы в отношении Нигера не будет способствовать урегулированию конфликта.

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