WSJ: армия Нигерии приведена в полную боевую готовность из-за ситуации в Нигере
- AFP
«Мобилизация пока не началась, но было приказано находиться в полной боеготовности на случай возможного развёртывания в Нигере», — говорится в сообщении.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти правительству страны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что угроза применения силы в отношении Нигера не будет способствовать урегулированию конфликта.