Песков выразил сомнение, что вмешательство нерегиональных стран улучшит ситуацию в Нигере
- AP
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По его словам, в Кремле обеспокоены ситуацией в Нигере и внимательно её отслеживают.
«Вряд ли вмешательство каких-то нерегиональных сил способно эту ситуацию изменить к лучшему», — сказал Песков на брифинге с журналистами.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти правительству страны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что угроза применения силы в отношении Нигера не будет способствовать урегулированию конфликта.