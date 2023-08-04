Песков выразил сомнение, что вмешательство нерегиональных стран улучшит ситуацию в Нигере

Вмешательство нерегиональных сил в дела Нигера не будет способствовать урегулированию ситуации в этой африканской стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле обеспокоены ситуацией в Нигере и внимательно её отслеживают.

«Вряд ли вмешательство каких-то нерегиональных сил способно эту ситуацию изменить к лучшему», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти правительству страны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что угроза применения силы в отношении Нигера не будет способствовать урегулированию конфликта.