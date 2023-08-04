Песков заявил об обеспокоенности России ситуацией в Нигере
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы по-прежнему выступаем за скорейшее возвращение ситуации в конституционное русло без какого-либо ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней», — уточнил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти правительству страны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что угроза применения силы в отношении Нигера не будет способствовать урегулированию конфликта.