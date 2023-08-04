В Госдепе призвали Россию разъяснить условия возобновления зерновой сделки

Глава санкционного управления Госдепартамента Джеймс О'Брайен призвал Россию разъяснить условия возобновления зерновой сделки.

«Прежде всего России необходимо разъяснить, чего она просит», — цитирует его РИА Новости.

По словам О'Брайена, все выдвинутые российской стороной требования «касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора».

При этом он заявил, что Вашингтон готов «помочь с любым из этих вопросов».

Чиновник Госдепа добавил, что американской стороне «неясно, что Россия считает успехом».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и другие страны Запада должны прекратить лицемерить и врать по вопросам зерновой сделки.