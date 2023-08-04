ЦПВС: беспилотники коалиции в Сирии 11 раз нарушили протоколы деконфликтации
- Gettyimages.ru
- © Buena Vista Images
Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Вадим Кулить.
Также он рассказал, что рост числа нарушений фиксируется в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы.
ЦПВС за сутки зафиксировал 17 нарушений двумя парами истребителей Rafale, пятью парами F-35, парой истребителей F-16 и одним многоцелевым беспилотником MQ-1C.
Ранее стало известно, что боевики из запрещённой в России террористической группировки «Исламская партия Туркестана»* намерены провести ряд провокационных обстрелов в Идлибе с применением БПЛА.
* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.