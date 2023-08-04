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ЦПВС: беспилотники коалиции в Сирии 11 раз нарушили протоколы деконфликтации

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Беспилотники коалиции во главе с США в Сирии 11 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации.
ЦПВС: беспилотники коалиции в Сирии 11 раз нарушили протоколы деконфликтации
  • Gettyimages.ru
  • © Buena Vista Images

Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Вадим Кулить.

Также он рассказал, что рост числа нарушений фиксируется в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы.

ЦПВС за сутки зафиксировал 17 нарушений двумя парами истребителей Rafale, пятью парами F-35, парой истребителей F-16 и одним многоцелевым беспилотником MQ-1C.

Ранее стало известно, что боевики из запрещённой в России террористической группировки «Исламская партия Туркестана»* намерены провести ряд провокационных обстрелов в Идлибе с применением БПЛА.

* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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