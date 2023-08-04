NBC: американские чиновники разочарованы контрнаступлением ВСУ

Американские чиновники выражают разочарование ходом контрнаступления ВСУ, сообщает телеканал NBC со ссылкой на опрошенных сотрудников администрации США.

По данным телеканала, которые приводит ТАСС, некоторые чиновники разочарованы тем, что Украина не вводит в бой наиболее тренированные и экипированные части.

Один из неназванных представителей администрации США заявил, что Вашингтон предоставил Киеву всё необходимое для контрнаступления.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что с начала украинского наступления Вооружённые силы Украины потеряли почти 2 тыс. боевых машин и танков, из которых 25 — Leopard.