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NBC: американские чиновники разочарованы контрнаступлением ВСУ

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Американские чиновники выражают разочарование ходом контрнаступления ВСУ, сообщает телеканал NBC со ссылкой на опрошенных сотрудников администрации США.
NBC: американские чиновники разочарованы контрнаступлением ВСУ
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

По данным телеканала, которые приводит ТАСС, некоторые чиновники разочарованы тем, что Украина не вводит в бой наиболее тренированные и экипированные части.

Один из неназванных представителей администрации США заявил, что Вашингтон предоставил Киеву всё необходимое для контрнаступления.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что с начала украинского наступления Вооружённые силы Украины потеряли почти 2 тыс. боевых машин и танков, из которых 25 — Leopard.

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