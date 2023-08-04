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ВВС Италии и Испании развернули истребители в Эстонии под эгидой воздушной полиции НАТО

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Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Италии и Испании сменили авиацию Португалии, Румынии и Великобритании на авиабазе в Эстонии в миссии воздушной полиции НАТО.
ВВС Италии и Испании развернули истребители в Эстонии под эгидой воздушной полиции НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © vesilvio

Об этом рассказала пресс-служба Североатлантического альянса.

«На авиабазе Шяуляй Италия 3 августа приняла эстафету от Португалии и Румынии в рамках балтийской миссии воздушной полиции», — говорится в заявлении.

Итальянские истребители после восьми месяцев развёртывания в Румынии теперь будут защищать воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы в течение четырёх месяцев.

Ранее сообщалось, что Минобороны ФРГ в первый раз за десять лет перебросило свои самолёты в Исландию, где проводятся учения НАТО на фоне украинского конфликта.

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