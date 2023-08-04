ВВС Италии и Испании развернули истребители в Эстонии под эгидой воздушной полиции НАТО
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Об этом рассказала пресс-служба Североатлантического альянса.
«На авиабазе Шяуляй Италия 3 августа приняла эстафету от Португалии и Румынии в рамках балтийской миссии воздушной полиции», — говорится в заявлении.
Итальянские истребители после восьми месяцев развёртывания в Румынии теперь будут защищать воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы в течение четырёх месяцев.
Ранее сообщалось, что Минобороны ФРГ в первый раз за десять лет перебросило свои самолёты в Исландию, где проводятся учения НАТО на фоне украинского конфликта.