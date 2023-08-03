Узнать больше

ВВС Германии впервые за десять лет будут участвовать в учениях на территории Исландии

Короткая ссылка
Минобороны Германии впервые за последние десять лет перебросило свои военные самолёты на территорию Исландии, где сейчас проходят учения НАТО на фоне украинского конфликта.
ВВС Германии впервые за десять лет будут участвовать в учениях на территории Исландии
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Отмечается, что ФРГ планирует продемонстрировать свою способность оперативно перебрасывать воздушные силы в Исландию из-за украинского конфликта, а также показать свою «солидарность» союзникам по НАТО.

ВВС Германии отправили для проведения манёвров шесть истребителей Eurofighter и 30 военнослужащих.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие участвуют в тренировке по противодействию терроризму в Мьянме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить