ВВС Германии впервые за десять лет будут участвовать в учениях на территории Исландии

Минобороны Германии впервые за последние десять лет перебросило свои военные самолёты на территорию Исландии, где сейчас проходят учения НАТО на фоне украинского конфликта.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Отмечается, что ФРГ планирует продемонстрировать свою способность оперативно перебрасывать воздушные силы в Исландию из-за украинского конфликта, а также показать свою «солидарность» союзникам по НАТО.

ВВС Германии отправили для проведения манёвров шесть истребителей Eurofighter и 30 военнослужащих.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие участвуют в тренировке по противодействию терроризму в Мьянме.