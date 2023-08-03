ВВС Германии впервые за десять лет будут участвовать в учениях на территории Исландии
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.
Отмечается, что ФРГ планирует продемонстрировать свою способность оперативно перебрасывать воздушные силы в Исландию из-за украинского конфликта, а также показать свою «солидарность» союзникам по НАТО.
ВВС Германии отправили для проведения манёвров шесть истребителей Eurofighter и 30 военнослужащих.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие участвуют в тренировке по противодействию терроризму в Мьянме.