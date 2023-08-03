Военные России участвуют в тренировке по противодействию терроризму в Мьянме

Представители Минобороны России вместе с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также диалоговыми партнёрами «СМОА плюс» приступили к участию в командно-штабной тренировке по противодействию терроризму в Мьянме.

РИА Новости