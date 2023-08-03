Военные России участвуют в тренировке по противодействию терроризму в Мьянме
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении российского ведомства.
«В тренировке также задействованы представители военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин», — заявило Минобороны России.
Российскую сторону представляют группы офицеров Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.
Учения продлятся до 4 августа. В ходе манёвров будут отработаны вопросы по организации коалиционной группировки войск стран АСЕАН в целях противостояния террористическим угрозам.
Ранее ведомство сообщило, что спецназ САР и экипажи ВКС России впервые провели тактические учения в ночное время.