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Военные России участвуют в тренировке по противодействию терроризму в Мьянме

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Представители Минобороны России вместе с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также диалоговыми партнёрами «СМОА плюс» приступили к участию в командно-штабной тренировке по противодействию терроризму в Мьянме.
Военные России участвуют в тренировке по противодействию терроризму в Мьянме
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении российского ведомства.

«В тренировке также задействованы представители военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин», — заявило Минобороны России.

Российскую сторону представляют группы офицеров Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.

Учения продлятся до 4 августа. В ходе манёвров будут отработаны вопросы по организации коалиционной группировки войск стран АСЕАН в целях противостояния террористическим угрозам.

Ранее ведомство сообщило, что спецназ САР и экипажи ВКС России впервые провели тактические учения в ночное время.

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