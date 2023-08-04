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МИД: экспорт из Армении в Россию вырос за пять месяцев 2023 года в 3,3 раза

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Экспорт из Армении в Россию вырос за январь — май 2023 года в 3,3 раза. Об этом заявил директор четвёртого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.
МИД: экспорт из Армении в Россию вырос за пять месяцев 2023 года в 3,3 раза
  • AP

«В прошлом году взаимный товарооборот побил все рекорды, выйдя на отметку в $5 млрд», — приводит  его слова ТАСС.

Гончар добавил, что за январь — май текущего года торговля между странами выросла на 86% (до $2,3 млрд. — RT) по сравнению с аналогичными показателями 2022 года.

«При этом рекордно — в 3,3 раза — вырос экспорт Армении в Россию, что позволяет говорить о приоритетности российского рынка для армянских производителей», — подытожил дипломат.

Также Гончар заявил, что страны Запада грязными методами шантажируют Армению, настраивая её против партнёрства с Россией

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