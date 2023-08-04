В МИД России заявили, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру

Суверенитет Абхазии и Южной Осетии признан рядом государств и не подлежит пересмотру. Об этом заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

По его словам, республики работают над расширением международных связей в тесной координации с Россией.

Гончар подчеркнул, что, несмотря на попытки помешать этим процессам, здравый смысл всё же берёт верх.

«Суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру, признан рядом государств, с другими идут контакты по линии гражданских обществ и деловых кругов», — приводит ТАСС его заявление.

В марте российский президент Владимир Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер.