В МИД России заявили, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру
По его словам, республики работают над расширением международных связей в тесной координации с Россией.
Гончар подчеркнул, что, несмотря на попытки помешать этим процессам, здравый смысл всё же берёт верх.
«Суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру, признан рядом государств, с другими идут контакты по линии гражданских обществ и деловых кругов», — приводит ТАСС его заявление.
В марте российский президент Владимир Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер.