Путин: отношения России и Южной Осетии носят особый характер
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- © Mikhail Metzel/Kremlin Pool
«Отношения Южной Осетии и России — мне кажется, комментарии излишни, — они носят особый характер», — приводит РИА Новости слова Путина на встрече с южноосетинским коллегой Аланом Гаглоевым.
Он отметил, что отношения развиваются по всем направлениям.
Российский лидер добавил, что за прошлый год рост товарооборота составил 12%.
Ранее стало известно, что переговоры Путина с Аланом Гаглоевым переносятся.