Путин: отношения России и Южной Осетии носят особый характер

Российский президент Владимир Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер.

«Отношения Южной Осетии и России — мне кажется, комментарии излишни, — они носят особый характер», — приводит РИА Новости слова Путина на встрече с южноосетинским коллегой Аланом Гаглоевым.

Он отметил, что отношения развиваются по всем направлениям.

Российский лидер добавил, что за прошлый год рост товарооборота составил 12%.

Ранее стало известно, что переговоры Путина с Аланом Гаглоевым переносятся.