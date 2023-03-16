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Путин: отношения России и Южной Осетии носят особый характер

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Российский президент Владимир Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер.
Путин: отношения России и Южной Осетии носят особый характер
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel/Kremlin Pool

«Отношения Южной Осетии и России — мне кажется, комментарии излишни, — они носят особый характер», — приводит РИА Новости слова Путина на встрече с южноосетинским коллегой Аланом Гаглоевым.

Он отметил, что отношения развиваются по всем направлениям.

Российский лидер добавил, что за прошлый год рост товарооборота составил 12%.

Ранее стало известно, что переговоры Путина с Аланом Гаглоевым переносятся.

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