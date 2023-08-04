Sputnik Латвия: экс-депутата Знотиньша сочли виновным в стычке с русскоязычным соседом
Об этом пишет Sputnik Латвия.
Согласно публикации, латвийский экс-депутат написал в соцсетях, что русскоязычный сосед «чуть не задушил его» за то, что Знотиньш попросил его говорить по-латышски.
При этом полиция сочла виновником конфликта самого Знотиньша и начала административный процесс о мелком хулиганстве.
Кроме того, позже стало известно, что бывший депутат спровоцировал соседа, назвав его «ватником» и угрожая выслать всех русскоязычных из страны.
Ранее страны Прибалтики подписали декларацию о досрочном выходе из российской электросети.