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Sputnik Латвия: экс-депутата Знотиньша сочли виновным в стычке с русскоязычным соседом

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Латвийскому экс-депутату Сейма Рейнису Знотиньшу, подавшему жалобу на своего русскоязычного соседа, грозит административный процесс о мелком хулиганстве.

Об этом пишет Sputnik Латвия.

Согласно публикации, латвийский экс-депутат написал в соцсетях, что русскоязычный сосед «чуть не задушил его» за то, что Знотиньш попросил его говорить по-латышски.

При этом полиция сочла виновником конфликта самого Знотиньша и начала административный процесс о мелком хулиганстве.

Кроме того, позже стало известно, что бывший депутат спровоцировал соседа, назвав его «ватником» и угрожая выслать всех русскоязычных из страны.

Ранее страны Прибалтики подписали декларацию о досрочном выходе из российской электросети.

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