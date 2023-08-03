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Страны Прибалтики подписали декларацию о досрочном выходе из российской электросети

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Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы подписали совместную декларацию о досрочном выходе из российской электросети не позднее начала 2025 года.
Страны Прибалтики подписали декларацию о досрочном выходе из российской электросети
  • Gettyimages.ru
  • © Izzet Keribar

Об этом сообщила пресс-служба эстонского правительства.

«Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы подписали совместную декларацию, в которой согласованы мероприятия и сроки по ускорению подключения к электросети континентальной Европы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что они выйдут из российской электросети в начале 2025 года, а не в конце, как планировалось раньше.

В декабре 2022 года премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупреждала о возможных отключениях электричества в стране в связи с его дефицитом.

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