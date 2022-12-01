Премьер Эстонии предупредила о возможных отключениях электричества в связи с его дефицитом

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила о возможных отключениях электричества в стране в связи с его дефицитом.

«Одна из причин заключается в том, что из России больше не поступает 1000 МВт, поэтому в регионе Nord Pool не хватает более 1000 МВт», — цитирует её РИА Новости.

Она также добавила, что в регионе не работает несколько крупных электростанций.

По её словам, в ближайшей перспективе у страны есть два варианта: краткосрочные отключения или экономия и регулирование потребления электроэнергии.

Ранее сообщалось, что Эстония выделила порядка 1% ВВП страны на военную помощь Украине.