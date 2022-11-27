Эстония выделила около 1% ВВП на поддержку Украины

Эстония выделила порядка 1% ВВП страны на военную помощь Украине, заявил глава эстонского Минобороны Ханно Певкур.

«Эстония, довольно маленькая страна НАТО, намерена в следующем году потратить на оборону 2,84% своего валового внутреннего продукта», — цитирует его ТАСС.

Предполагается, что в 2024 году показатель вырастет до 3,2% с учётом того, что около 1% собственного ВВП Эстония уже выделила на военную поддержку Киева

«Мы все должны делать больше», — добавил Певкур.

На прошлой неделе министр в интервью El Pais пожаловался на увеличение его счёта за газ в 15 раз в связи с ростом инфляции в республике и на фоне боевых действий на Украине.