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Эстония выделила около 1% ВВП на поддержку Украины

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Эстония выделила порядка 1% ВВП страны на военную помощь Украине, заявил глава эстонского Минобороны Ханно Певкур.
Эстония выделила около 1% ВВП на поддержку Украины
  • Gettyimages.ru

«Эстония, довольно маленькая страна НАТО, намерена в следующем году потратить на оборону 2,84% своего валового внутреннего продукта», — цитирует его ТАСС.

Предполагается, что в 2024 году показатель вырастет до 3,2% с учётом того, что около 1% собственного ВВП Эстония уже выделила на военную поддержку Киева

«Мы все должны делать больше», — добавил Певкур.

На прошлой неделе министр в интервью El Pais пожаловался на увеличение его счёта за газ в 15 раз в связи с ростом инфляции в республике и на фоне боевых действий на Украине.

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