Эстония выделила около 1% ВВП на поддержку Украины
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«Эстония, довольно маленькая страна НАТО, намерена в следующем году потратить на оборону 2,84% своего валового внутреннего продукта», — цитирует его ТАСС.
Предполагается, что в 2024 году показатель вырастет до 3,2% с учётом того, что около 1% собственного ВВП Эстония уже выделила на военную поддержку Киева
«Мы все должны делать больше», — добавил Певкур.
На прошлой неделе министр в интервью El Pais пожаловался на увеличение его счёта за газ в 15 раз в связи с ростом инфляции в республике и на фоне боевых действий на Украине.