Внук экс-президента Египта Гамаля Абделя Насера: Россия сыграла большую роль в Африке

Гамаль Абдель Насер-младший, внук экс-президента Египта Гамаля Абделя Насера, в эксклюзивном интервью RT отметил, что Россия всегда была партнёром освободительных движений Африки и есть множество позитивных аспектов во взаимодействии с Москвой.

«Россия всегда была партнёром освободительных движений Африки. Конечно, мы не хотим жить прошлым, но мы должны продолжить путь прошлого, и Россия сыграла большую роль на Африканском континенте в 50-х и 60-х годах. Также у России нет колониального прошлого, и поэтому имеется множество позитивных аспектов во взаимодействии с Россией, и отношения с нею будут построены на взаимной выгоде, а не на основе односторонней выгоды», — заявил Абдель Насер-младший.

Также он в интервью RT рассказал о своём знаменитом дедушке и попытках сохранить его наследие.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.