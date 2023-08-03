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В Италии решили предоставлять бесплатное такси для перебравших посетителей дискотек

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Итальянские власти решили предоставлять бесплатное такси посетителям субботних вечеринок, которые перебрали спиртного и не могут водить автомобиль.
В Италии решили предоставлять бесплатное такси для перебравших посетителей дискотек
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на официальном сайте Министерства инфраструктуры и транспорта Италии.

Проект проводится в экспериментальном порядке. Соглашение подписано с руководством ассоциаций владельцев вечерних развлекательных заведений.

«Минтранс выделил средства для оплаты такси или маршрутных такси для тех, у кого после проведения теста на алкоголь на выходе из дискотеки было обнаружено превышение установленной нормы, при которой разрешено вождение», — следует из заявления.

Эксперимент проводится в рамках шести дискотек в итальянских городах Езоло, Галлиполи и Габичче Маре до середины сентября.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил о росте спроса на путешествия в Европу среди россиян.

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