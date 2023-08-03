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В РСТ сообщили о росте спроса на путешествия в Европу у россиян в 2023 году

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В России отмечается рост спроса на путешествия в Европу, даже несмотря на введённые ограничения. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
В РСТ сообщили о росте спроса на путешествия в Европу у россиян в 2023 году
  • AP

«В 2023 году мы фиксируем увеличение роста популярности путешествий в Европу в первом полугодии в годовом выражении», — приводит РИА Новости его слова.

Горин отметил, что спрос повысился, несмотря на отмену упрощённого режима получения виз и увеличение сроков рассмотрения документов.

«Российские туристы выбирают популярные европейские направления. Можно выделить здесь: Испанию, Грецию, Италию, Францию, Кипр и другие страны», — подытожил он.

В июле сервис для планирования путешествий OneTwoTrip сообщил, что Италия и Франция являются любимыми европейскими странами для путешествий среди россиян.

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