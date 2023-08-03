В МИД России назвали нарушением конвенции превращение посольства Молдавии в гостиницу

В российском МИД заявили, что превращение посольства Молдавии в России в гостиницу является нарушением конвенции о дипломатических сношениях.

«Если эта информация подтвердится, речь идёт о нарушении конвенции о дипломатических сношениях», — заявили РИА Новости в ведомстве.

Как указывает агентство, ранее в СМИ появились данные о том, что прорабатывается возможность организации на территории молдавской дипмиссии в России коммерческой деятельности.

Ранее полиция задержала в Кишинёве водителя, который на Mercedes протаранил ворота посольства России и сбежал с места происшествия.