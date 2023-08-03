Обнаруженные в море вблизи Стамбула снаряды относятся к периоду Второй мировой войны

Обнаруженные в море рядом со Стамбулом артиллерийские снаряды относятся к периоду Второй мировой войны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

После проверки пляжной зоны города Шиле сапёры ВМС страны уничтожили 28 артиллерийских снарядов.

Жителей домов, расположенных у пляжной зоны, эвакуировали на время взрывных работ.

Позднее людям разрешили вернуться в свои дома.

Уточняется, что пляжи, за исключением того, где проводились работы по взрыву снарядов, открыты.

Ранее сообщалось, что пляж Шиле в Турции закрыли после обнаружения около 30 мин.

Также 19 июля патрульный корабль «Сергей Котов» обнаружил мину в 180 км от пролива Босфор. С борта подняли вертолёт, который пулемётным огнём её уничтожил.