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Обнаруженные в море вблизи Стамбула снаряды относятся к периоду Второй мировой войны

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Обнаруженные в море рядом со Стамбулом артиллерийские снаряды относятся к периоду Второй мировой войны.
Обнаруженные в море вблизи Стамбула снаряды относятся к периоду Второй мировой войны
  • AFP
  • © Ozan KOSE

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

После проверки пляжной зоны города Шиле сапёры ВМС страны уничтожили 28 артиллерийских снарядов.

Жителей домов, расположенных у пляжной зоны, эвакуировали на время взрывных работ.

Позднее людям разрешили вернуться в свои дома.

Уточняется, что пляжи, за исключением того, где проводились работы по взрыву снарядов, открыты.

Ранее сообщалось, что пляж Шиле в Турции закрыли после обнаружения около 30 мин.

Также 19 июля патрульный корабль «Сергей Котов» обнаружил мину в 180 км от пролива Босфор. С борта подняли вертолёт, который пулемётным огнём её уничтожил.

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