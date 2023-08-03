Обнаруженные в море вблизи Стамбула снаряды относятся к периоду Второй мировой войны
- AFP
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
После проверки пляжной зоны города Шиле сапёры ВМС страны уничтожили 28 артиллерийских снарядов.
Жителей домов, расположенных у пляжной зоны, эвакуировали на время взрывных работ.
Позднее людям разрешили вернуться в свои дома.
Уточняется, что пляжи, за исключением того, где проводились работы по взрыву снарядов, открыты.
Ранее сообщалось, что пляж Шиле в Турции закрыли после обнаружения около 30 мин.
Также 19 июля патрульный корабль «Сергей Котов» обнаружил мину в 180 км от пролива Босфор. С борта подняли вертолёт, который пулемётным огнём её уничтожил.