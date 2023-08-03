Власти Испании эвакуировали первую группу испанцев из Нигера

Испанские власти эвакуировали первую группу граждан Испании из Нигера. Отмечается, что работа по вывозу испанцев из африканской страны продолжается.

Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес в своём Twitter.

«Сегодня первые испанцы прибыли из Нигера в рамках сотрудничества с Францией», — уточнил он.

Europa Press также сообщило, что испанские граждане прилетели в Париж и получат билет на самолёт, чтобы в этот четверг отправиться в Испанию.

Ранее стало известно, что правительство Испании пытается эвакуировать более 70 граждан страны из Нигера.