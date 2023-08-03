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Власти Испании эвакуировали первую группу испанцев из Нигера

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Испанские власти эвакуировали первую группу граждан Испании из Нигера. Отмечается, что работа по вывозу испанцев из африканской страны продолжается.
Власти Испании эвакуировали первую группу испанцев из Нигера
  • AFP
  • © Etat Major des Armées

Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес в своём Twitter.

«Сегодня первые испанцы прибыли из Нигера в рамках сотрудничества с Францией», — уточнил он.

Europa Press также сообщило, что испанские граждане прилетели в Париж и получат билет на самолёт, чтобы в этот четверг отправиться в Испанию.

Ранее стало известно, что правительство Испании пытается эвакуировать более 70 граждан страны из Нигера.

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