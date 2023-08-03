Власти Испании эвакуировали первую группу испанцев из Нигера
- AFP
- © Etat Major des Armées
Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес в своём Twitter.
«Сегодня первые испанцы прибыли из Нигера в рамках сотрудничества с Францией», — уточнил он.
Europa Press также сообщило, что испанские граждане прилетели в Париж и получат билет на самолёт, чтобы в этот четверг отправиться в Испанию.
Ранее стало известно, что правительство Испании пытается эвакуировать более 70 граждан страны из Нигера.