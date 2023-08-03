Франция призвала спецслужбы Нигерии обеспечить безопасность своего посольства

Франция обратилась к нигерийским службам безопасности с просьбой принять необходимые меры для того, чтобы обеспечить в полной мере безопасность иностранных дипломатических учреждений в Ниамее, в частности французских.

Об этом сообщается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства страны.

«В связи с несколькими призывами к проведению демонстраций 3 августа Франция вновь обращает внимание на то, что обеспечение безопасности дипломатических объектов и сотрудников является обязанностью в рамках международного права и, в частности, Венских конвенций», — уточняется в сообщении.

Ранее Госдеп сообщил, что США сохраняют своё посольство в Нигере и намерены скоро прислать в страну нового посла.

Также власти Европейского союза решили эвакуировать граждан стран европейского объединения из Нигера, где произошёл мятеж.