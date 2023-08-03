Госдеп: США сохраняют посольство в Нигере и намерены прислать нового посла

США сохраняют своё посольство в Нигере и намерены скоро прислать в страну нового посла, сообщает Госдеп.

«Посольство США остается открытым для ограниченного экстренного обслуживания американских граждан... Мы продолжаем дипломатическое взаимодействие на самых высоких уровнях», — говорится в сообщении.

В дипведомстве также сообщили, что рассчитывают на скорый приезд в Нигер Кэтлин Фитцгиббон, которая была утверждена в качестве нового посла США в стране.

Ранее стало известно, что США эвакуируют из Нигера неосновной персонал и членов семей сотрудников американского посольства в стране.