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В МИД Италии заявили, что не видят вмешательства России в протесты в Нигере

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По мнению главы внешнеполитического ведомства Италии, вице-премьера Италии Антонио Таяни, протесты в Нигере были антифранцузского характера, вмешательство российской стороны в военном перевороте в стране не было замечено.
В МИД Италии заявили, что не видят вмешательства России в протесты в Нигере
  • AFP

Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Италии.

«У нас нет никаких новостей об участии России в нигерских делах на стадии организации переворота», — прокомментировал политик.

Однако он отметил, что Россия всё же «годами умело проникала в этот регион».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что угроза применения силы в отношении Нигера не будет способствовать урегулированию конфликта.

30 июля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все имеющиеся меры, в том числе военные.

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