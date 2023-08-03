В МИД Италии заявили, что не видят вмешательства России в протесты в Нигере

По мнению главы внешнеполитического ведомства Италии, вице-премьера Италии Антонио Таяни, протесты в Нигере были антифранцузского характера, вмешательство российской стороны в военном перевороте в стране не было замечено.

Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Италии.

«У нас нет никаких новостей об участии России в нигерских делах на стадии организации переворота», — прокомментировал политик.

Однако он отметил, что Россия всё же «годами умело проникала в этот регион».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что угроза применения силы в отношении Нигера не будет способствовать урегулированию конфликта.

30 июля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все имеющиеся меры, в том числе военные.