Премьер Варадкар: Ирландия не намерена вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии

Ирландский премьер Лео Варадкар заявил, что Ирландия не будет вступать в НАТО по примеру Финляндии и Швеции.

Об этом он сообщил изданию Financial Times.

«Несмотря на решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО, Варадкар утверждает, что Ирландия будет оставаться вне альянса», — отмечается в статье.

Политик также отметил, что Ирландия никогда не будет крупной военной державой, а также не станет большим активом для НАТО, если когда-нибудь присоединится к альянсу.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай призывает альянс НАТО отказаться от расширения на восток.