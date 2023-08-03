Премьер Варадкар: Ирландия не намерена вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии
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Об этом он сообщил изданию Financial Times.
«Несмотря на решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО, Варадкар утверждает, что Ирландия будет оставаться вне альянса», — отмечается в статье.
Политик также отметил, что Ирландия никогда не будет крупной военной державой, а также не станет большим активом для НАТО, если когда-нибудь присоединится к альянсу.
Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай призывает альянс НАТО отказаться от расширения на восток.