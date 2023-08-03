Узнать больше

Премьер Варадкар: Ирландия не намерена вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии

Короткая ссылка
Ирландский премьер Лео Варадкар заявил, что Ирландия не будет вступать в НАТО по примеру Финляндии и Швеции.
Премьер Варадкар: Ирландия не намерена вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии
  • © AP Photo / Olivier Matthys

Об этом он сообщил изданию Financial Times.

«Несмотря на решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО, Варадкар утверждает, что Ирландия будет оставаться вне альянса», — отмечается в статье.

Политик также отметил, что Ирландия никогда не будет крупной военной державой, а также не станет большим активом для НАТО, если когда-нибудь присоединится к альянсу.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай призывает альянс НАТО отказаться от расширения на восток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить